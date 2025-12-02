Direktorijum kompanija
Alaan
Alaan Osnivač Plate

Prosečna Osnivač ukupna kompenzacija in United Arab Emirates u Alaan kreće se od AED 244K do AED 341K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Alaan. Poslednje ažuriranje: 12/2/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$72K - $87.2K
United Arab Emirates
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$66.4K$72K$87.2K$92.8K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Alaan?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Osnivač poziciju u Alaan in United Arab Emirates iznosi AED 340,854 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Alaan za Osnivač poziciju in United Arab Emirates je AED 243,887.

Drugi resursi

