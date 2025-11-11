Imenik podjetij
Tesla
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Kadrovik

  • Tehnični zaposlitveni strokovnjak

Tesla Tehnični zaposlitveni strokovnjak Plače

Tehnični zaposlitveni strokovnjak nadomestilo in United States pri Tesla se giblje od $101K na year za P2 do $216K na year za P4. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $157K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Tesla. Nazadnje posodobljeno: 11/11/2025

Povprečna Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice ()
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$101K
$94.7K
$6.7K
$0
P3
$161K
$132K
$28.7K
$0
P4
$216K
$155K
$61.7K
$0
Prikaži 2 Več stopenj
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvozi podatkeOglej si odprta delovna mesta

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Tesla so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Tesla so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.



Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Kadrovik ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Tehnični zaposlitveni strokovnjak pri Tesla in United States znaša letno skupno plačilo $216,333. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Tesla za vlogo Tehnični zaposlitveni strokovnjak in United States je $152,000.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Tesla

Povezana podjetja

  • Sunrun
  • Vroom
  • Volta Charging
  • Yelp
  • Expedia
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri