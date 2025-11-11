Tehnični računovodja nadomestilo in United States pri Tesla se giblje od $105K na year za P1 do $510K na year za P5. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Tesla. Nazadnje posodobljeno: 11/11/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice ()
Bonus
P1
$105K
$94K
$10K
$1K
P2
$131K
$108K
$22.3K
$250
P3
$219K
$148K
$62.1K
$9.1K
P4
$294K
$170K
$114K
$10K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Tesla so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)
25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)
Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Tesla so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)
Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.