Teamworks
  • Plače
  • Programski inženir

  • Podatkovni inženir

Teamworks Podatkovni inženir Plače

Mediana Podatkovni inženir nadomestila in Canada pri Teamworks znaša skupaj CA$214K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Teamworks. Nazadnje posodobljeno: 11/11/2025

Mediani paket
company icon
Teamworks
Data Engineer
hidden
Skupaj na leto
CA$214K
Raven
hidden
Osnovna plača
CA$151K
Stock (/yr)
CA$60K
Bonus
CA$3K
Leta v podjetju
0-1 Leta
Leta izkušenj
0-1 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Teamworks?
Block logo
+CA$81K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.7K
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Prispevaj

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Podatkovni inženir pri Teamworks in Canada znaša letno skupno plačilo CA$281,646. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Teamworks za vlogo Podatkovni inženir in Canada je CA$204,288.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Teamworks

