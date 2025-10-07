Imenik podjetij
Leidos
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Programski inženir

  • Raziskovalec

Leidos Raziskovalec Plače

Raziskovalec nadomestilo in United States pri Leidos se giblje od $91.5K na year za T2 do $109K na year za T3. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $100K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Leidos. Nazadnje posodobljeno: 10/7/2025

Povprečna Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice ()
Bonus
T1
(Začetna stopnja)
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$91.5K
$91.5K
$0
$0
T3
$109K
$108K
$0
$1K
T4
$ --
$ --
$ --
$ --
Prikaži 2 Več stopenj
Dodaj komp.Primerjaj stopnje

$160K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvozi podatkeOglej si odprta delovna mesta

Prispevaj
Kakšne so karierne stopnje pri Leidos?

Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Programski inženir ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Raziskovalec pri Leidos in United States znaša letno skupno plačilo $175,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Leidos za vlogo Raziskovalec in United States je $100,000.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Leidos

Povezana podjetja

  • Wipro
  • Change Healthcare
  • Quest Diagnostics
  • Maximus
  • EPAM Systems
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri