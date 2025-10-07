Omrežni inženir nadomestilo in United States pri Leidos se giblje od $74.6K na year za T1 do $99.1K na year za T2. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $75K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Leidos. Nazadnje posodobljeno: 10/7/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice ()
Bonus
T1
$74.6K
$74.6K
$0
$0
T2
$99.1K
$98.7K
$0
$417
T3
$ --
$ --
$ --
$ --
T4
$ --
$ --
$ --
$ --
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
