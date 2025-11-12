Imenik podjetij
Lattice
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Programski inženir

  • Full-Stack programski inženir

Lattice Full-Stack programski inženir Plače

Full-Stack programski inženir nadomestilo in United States pri Lattice se giblje od $189K na year za L3 do $289K na year za L6. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $170K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Lattice. Nazadnje posodobljeno: 11/12/2025

Povprečna Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice ()
Bonus
L3
Software Engineer I(Začetna stopnja)
$189K
$175K
$14.4K
$0
L4
Software Engineer II
$204K
$172K
$32K
$0
L5
Senior Software Engineer
$254K
$214K
$40K
$0
L6
Staff Software Engineer
$289K
$223K
$65.5K
$0
Prikaži 2 Več stopenj
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvozi podatkeOglej si odprta delovna mesta

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
Options

Pri Lattice so Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

3 years post-termination exercise window.



Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Programski inženir ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Full-Stack programski inženir pri Lattice in United States znaša letno skupno plačilo $298,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Lattice za vlogo Full-Stack programski inženir in United States je $165,000.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Lattice

Povezana podjetja

  • Addepar
  • Accela
  • Personal Capital
  • Paxos
  • ConsenSys
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri