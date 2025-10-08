Imenik podjetij
GreyOrange
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Programski inženir

  • Backend programski inženir

GreyOrange Backend programski inženir Plače

Mediana Backend programski inženir nadomestila in India pri GreyOrange znaša skupaj ₹3.5M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete GreyOrange. Nazadnje posodobljeno: 10/8/2025

Mediani paket
company icon
GreyOrange
Software Engineer
hidden
Skupaj na leto
₹3.5M
Raven
hidden
Osnovna plača
₹3.5M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Leta v podjetju
2-4 Leta
Leta izkušenj
2-4 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri GreyOrange?

₹13.98M

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvozi podatkeOglej si odprta delovna mesta

Prispevaj

Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Programski inženir ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Backend programski inženir pri GreyOrange in India znaša letno skupno plačilo ₹3,973,570. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri GreyOrange za vlogo Backend programski inženir in India je ₹3,295,910.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za GreyOrange

Povezana podjetja

  • InfoVision
  • Andela
  • Arcesium
  • Zoho
  • Whatfix
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri