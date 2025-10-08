Backend softvérový inžinier odmeňovanie in Russia v Yandex sa pohybuje od RUB 1.98M za year pre G14 do RUB 7.65M za year pre G18. Mediánový yearný kompenzačný balík in Russia dosahuje RUB 3.62M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Yandex. Posledná aktualizácia: 10/8/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
G14
RUB 1.98M
RUB 1.92M
RUB 20K
RUB 34.4K
G15
RUB 3.3M
RUB 2.91M
RUB 71.9K
RUB 308K
G16
RUB 4.36M
RUB 3.9M
RUB 140K
RUB 325K
G17
RUB 5.91M
RUB 4.97M
RUB 136K
RUB 797K
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Yandex podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)
Terms of RSUs. Pursuant to an RSU award, you will have the right to receive a number of Yandex Class A shares, at no cost to you, upon satisfaction of the time-based vesting criteria of your award. For example, if you have an RSU award for 100 shares, with 25% vesting on a specified date, then on that date you will be entitled to receive 25 shares, at no cost. There is no exercise price associated with the RSUs.