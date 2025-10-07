Sieťový inžinier odmeňovanie in United States v Leidos sa pohybuje od $74.6K za year pre T1 do $99.1K za year pre T2. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $75K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Leidos. Posledná aktualizácia: 10/7/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
T1
$74.6K
$74.6K
$0
$0
T2
$99.1K
$98.7K
$0
$417
T3
$ --
$ --
$ --
$ --
T4
$ --
$ --
$ --
$ --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
