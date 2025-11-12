Adresár spoločností
Infosys
Infosys Systémový inžinier Platy

Systémový inžinier odmeňovanie in India v Infosys sa pohybuje od ₹385K za year pre JL3B do ₹483K za year pre JL3A. Mediánový yearný kompenzačný balík in India dosahuje ₹418K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Infosys. Posledná aktualizácia: 11/12/2025

Priemer Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
JL3B
Systems Engineer(Začiatočnícka úroveň)
₹385K
₹385K
₹0
₹0
JL3A
Senior Systems Engineer
₹483K
₹483K
₹0
₹0
JL4
Technology Analyst
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
JL5
Technology Lead
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
Options

V spoločnosti Infosys podliehajú Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (25.00% ročne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Systémový inžinier v Infosys in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹503,251. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Infosys pre pozíciu Systémový inžinier in India je ₹418,238.

