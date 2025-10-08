Adresár spoločností
GreyOrange Backend softvérový inžinier Platy

Mediánový Backend softvérový inžinier kompenzačný balík in India v GreyOrange dosahuje ₹3.5M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky GreyOrange. Posledná aktualizácia: 10/8/2025

Mediánový balík
company icon
GreyOrange
Software Engineer
hidden
Celkom za rok
₹3.5M
Úroveň
hidden
Základný plat
₹3.5M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Roky v spoločnosti
2-4 Roky
Roky skúseností
2-4 Roky
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Backend softvérový inžinier v GreyOrange in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹3,973,570. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v GreyOrange pre pozíciu Backend softvérový inžinier in India je ₹3,295,910.

