Каталог компаний
Wabtec
Работаете здесь? Подтвердить компанию

Wabtec Зарплаты

Зарплата Wabtec варьируется от $45,531 общей компенсации в год для IT-специалист в нижнем диапазоне до $144,469 для Архитектор решений в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Wabtec. Последнее обновление: 11/13/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Программный инженер
Median $105K

Full-Stack разработчик

Инженер-механик
Median $90.2K
Финансовый аналитик
Median $123K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

87 23
87 23
Менеджер технических программ
Median $113K
IT-специалист
$45.5K
Продукт-дизайнер
$98.5K
Проектный менеджер
$142K
Архитектор решений
$144K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Wabtec — Архитектор решений at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $144,469. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Wabtec составляет $109,000.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Wabtec не найдены

Похожие компании

  • Boeing
  • Ford Motor
  • GlobalFoundries
  • BNY Mellon
  • Boxed
  • Все компании ➜

Другие ресурсы