Каталог компаний
VK
Работаете здесь? Подтвердить компанию

VK Зарплаты

Зарплата VK варьируется от $16,887 общей компенсации в год для Менеджер бизнес-операций в нижнем диапазоне до $201,000 для Менеджер по работе с данными в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников VK. Последнее обновление: 9/16/2025

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Инженер-программист
Junior Software Engineer $20.5K
Software Engineer $42.8K
Senior Software Engineer $64.9K
Lead Software Engineer $72.8K

iOS-инженер

Android-инженер

Инженер мобильной разработки

Фронтенд-разработчик

Инженер машинного обучения

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Инженер по обеспечению качества (QA)

Инженер данных

Инженер производственных систем

Инженер по безопасности ПО

DevOps-инженер

Инженер надёжности сайта

Специалист по данным
Junior Data Scientist $20.4K
Data Scientist $42.6K
Senior Data Scientist $57.7K
Продуктовый менеджер
Product Manager $52K
Senior Product Manager $48.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Аналитик данных
Median $39K
Менеджер по разработке ПО
Median $80.2K
Продуктовый дизайнер
Median $36.6K

UI-дизайнер

Менеджер проектов
Median $45.4K
Аналитик кибербезопасности
Median $30K
Маркетинг
Median $31.5K
Менеджер бизнес-операций
$16.9K
Бизнес-аналитик
$18.2K
Развитие бизнеса
$47.2K
Менеджер по работе с данными
$201K
Инженер-аппаратчик
$101K
Управление персоналом
$31.8K
ИТ-специалист
$47K
Юридический отдел
$32K
Рекрутер
$37.3K
Архитектор решений
$62.6K

Архитектор данных

Технический менеджер программ
$70.2K
UX-исследователь
$34.7K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В VK Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

Есть вопрос? Спросите у сообщества.

Посетите сообщество Levels.fyi, чтобы общаться с сотрудниками из разных компаний, получать советы по карьере и многое другое.

Перейти сейчас!

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в VK — Менеджер по работе с данными at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $201,000. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в VK составляет $42,804.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в VK не найдены

Похожие компании

  • Cabify
  • Gett
  • Ola
  • Hotstar
  • PhonePe
  • Все компании ➜

Другие ресурсы