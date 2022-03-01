VideoAmp Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата VideoAmp варьируется от $135,000 общей компенсации в год для Продажи в нижнем диапазоне до $293,460 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников VideoAmp. Последнее обновление: 9/6/2025

$160K

Инженер-программист
Median $176K

Фулстек-разработчик

Инженер данных

Продажи
Median $135K
Продуктовый менеджер
Median $175K

Специалист по данным
$169K
Менеджер по разработке ПО
$293K
Часто задаваемые вопросы

Die bestbezahlte Position bei VideoAmp ist Менеджер по разработке ПО at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $293,460. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei VideoAmp beträgt $175,000.

