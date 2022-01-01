ViacomCBS Зарплаты

Зарплата ViacomCBS варьируется от $61,762 общей компенсации в год для Менеджер бизнес-операций в нижнем диапазоне до $413,055 для Управление персоналом в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников ViacomCBS. Последнее обновление: 8/29/2025
33.33%
ГОД 1
33.33%
ГОД 2
33.33%
ГОД 3
В ViacomCBS RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:
33.33% переходит в собственность в 1st-ГОД (33.33% ежегодно)
33.33% переходит в собственность в 2nd-ГОД (33.33% ежегодно)
33.33% переходит в собственность в 3rd-ГОД (33.33% ежегодно)
