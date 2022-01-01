Каталог компаний
ViacomCBS
ViacomCBS Зарплаты

Зарплата ViacomCBS варьируется от $61,762 общей компенсации в год для Менеджер бизнес-операций в нижнем диапазоне до $413,055 для Управление персоналом в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников ViacomCBS. Последнее обновление: 8/29/2025

$160K

Инженер-программист
L1 $110K
L2 $137K
L3 $184K
L4 $237K

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Инженер данных

DevOps-инженер

Инженер надёжности сайта

Продуктовый менеджер
L1 $78.6K
L2 $148K
L3 $132K
L4 $238K
Менеджер по разработке ПО
Median $307K

Бизнес-аналитик
Median $134K
Аналитик данных
Median $121K
Специалист по данным
Median $209K
Продуктовый дизайнер
Median $160K
Архитектор решений
Median $213K

Архитектор данных

Маркетинг
Median $118K
Менеджер программ
Median $150K
Менеджер проектов
Median $105K
Финансовый аналитик
Median $110K
Бухгалтер
$79.7K
Менеджер бизнес-операций
$61.8K
Развитие бизнеса
$328K
Копирайтер
$92.5K
Управление персоналом
$413K
Юридический отдел
$131K
Консультант по управлению
$134K
Маркетинговые операции
$99.5K
Менеджер продуктового дизайна
$209K
Рекрутер
Median $100K
Продажи
$221K
Аналитик кибербезопасности
$133K
Технический менеджер программ
$101K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


График вестинга

33.33%

ГОД 1

33.33%

ГОД 2

33.33%

ГОД 3

Тип акций
RSU

В ViacomCBS RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 33.33% переходит в собственность в 1st-ГОД (33.33% ежегодно)

  • 33.33% переходит в собственность в 2nd-ГОД (33.33% ежегодно)

  • 33.33% переходит в собственность в 3rd-ГОД (33.33% ежегодно)

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в ViacomCBS — Управление персоналом at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $413,055. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в ViacomCBS составляет $134,200.

