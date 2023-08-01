Справочник компаний
Vectara
Vectara Зарплаты

Диапазон зарплат Vectara варьируется от $120,600 в общей компенсации в год для Продажи на нижнем конце до $180,900 для Специалист по данным на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Vectara. Последнее обновление: 8/24/2025

$160K

Получите оплату, а не используйте

Инженер-программист
Median $159K
Специалист по данным
$181K
Продажи
$121K

Ваша должность отсутствует?

FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Vectara, — это Специалист по данным at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $180,900. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Vectara, составляет $158,750.

Другие ресурсы