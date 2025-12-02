Каталог компаний
UserTesting
UserTesting Продукт-дизайнер Зарплаты

Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах UserTesting. Последнее обновление: 12/2/2025

Средняя общая компенсация

$68.4K - $80.5K
Canada
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$63.8K$68.4K$80.5K$88.9K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в UserTesting?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Продукт-дизайнер в UserTesting in Canada составляет CA$123,099 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в UserTesting для позиции Продукт-дизайнер in Canada составляет CA$88,379.

