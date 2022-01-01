Каталог компаний
Upstart
Upstart Зарплаты

Зарплата Upstart варьируется от $142,572 общей компенсации в год для Продукт-дизайнер в нижнем диапазоне до $448,833 для Программный инженер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Upstart. Последнее обновление: 11/16/2025

Программный инженер
L3 $145K
L4 $238K
L5 $324K
L6 $449K

Backend-разработчик

Full-Stack разработчик

Дата-сайентист
L3 $190K
L4 $289K
L5 $320K
Менеджер по разработке ПО
Engineering Manager $343K
Senior Engineering Manager $365K

Продукт-менеджер
L5 $339K
L6 $438K
Менеджер по анализу данных
Median $438K
Аналитик данных
Median $165K
Финансовый аналитик
Median $200K
Рекрутер
Median $210K
Бизнес-аналитик
$189K
Управление персоналом
$279K
Продукт-дизайнер
$143K
Программный менеджер
$194K
Аналитик по кибербезопасности
$185K
Менеджер технических программ
$344K
Венчурный капиталист
$279K
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Upstart RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Upstart — Программный инженер at the L6 level с годовой общей компенсацией $448,833. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Upstart составляет $279,353.

Другие ресурсы