ThoughtWorks
  • Зарплаты
  • Архитектор решений

  • Все зарплаты Архитектор решений

ThoughtWorks Архитектор решений Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Архитектор решений in India в ThoughtWorks составляет ₹6.25M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах ThoughtWorks. Последнее обновление: 11/4/2025

Медианный пакет
company icon
ThoughtWorks
Solution Architect
hidden
Общая сумма в год
₹6.25M
Уровень
L5
Оклад
₹6.25M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Лет в компании
5-10 Лет
Лет опыта
11+ Лет
Какие карьерные уровни в ThoughtWorks?
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Внести данные

Включенные должности

Архитектор данных

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Архитектор решений в ThoughtWorks in India составляет ₹9,144,017 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в ThoughtWorks для позиции Архитектор решений in India составляет ₹6,249,078.

Другие ресурсы