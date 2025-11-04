Каталог компаний
Компенсация Продукт-менеджер in India в ThoughtWorks составляет от ₹2.78M за year для Senior Product Manager до ₹7.17M за year для Principal Product Manager. Медианный yearный компенсационный пакет in India составляет ₹3.46M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах ThoughtWorks. Последнее обновление: 11/4/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Product Manager
₹2.78M
₹2.78M
₹0
₹0
Lead Product Manager
₹5.2M
₹5.2M
₹0
₹0
Principal Product Manager
₹7.17M
₹6.72M
₹452K
₹0
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Продукт-менеджер в ThoughtWorks in India составляет ₹7,372,480 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в ThoughtWorks для позиции Продукт-менеджер in India составляет ₹3,456,922.

