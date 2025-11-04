Компенсация Продукт-дизайнер in United States в ThoughtWorks составляет $136K за year для Senior Product Designer. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $81.8K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах ThoughtWorks. Последнее обновление: 11/4/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Designer
$136K
$136K
$0
$0
Lead Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Включенные должностиПредложить новую должность