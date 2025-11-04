Каталог компаний
ThoughtWorks
Медианный компенсационный пакет Бизнес-аналитик in India в ThoughtWorks составляет ₹2.23M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах ThoughtWorks. Последнее обновление: 11/4/2025

Медианный пакет
company icon
ThoughtWorks
Business Analyst
Bengaluru, KA, India
Общая сумма в год
₹2.23M
Уровень
Sr. Consultant
Оклад
₹2.23M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Лет в компании
0 Лет
Лет опыта
8 Лет
Какие карьерные уровни в ThoughtWorks?
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Внести данные

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Бизнес-аналитик в ThoughtWorks in India составляет ₹5,594,085 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в ThoughtWorks для позиции Бизнес-аналитик in India составляет ₹2,151,112.

