Каталог компаний
Thales
Thales Зарплаты

Зарплата Thales варьируется от $20,100 общей компенсации в год для ИТ-специалист в нижнем диапазоне до $176,880 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Thales. Последнее обновление: 9/1/2025

Инженер-программист
LR6 $42.8K
LR7 $48.4K
LR8 $68.5K

Фулстек-разработчик

Инженер данных

Аналитик кибербезопасности
Median $73K
Архитектор решений
Median $84.1K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Специалист по данным
Median $40.2K
Продажи
Median $161K
Административный помощник
$48.8K
Инженер аэрокосмической отрасли
$76K
Инженер-химик
$20.5K

Инженер-исследователь

Инженер-электрик
$66.9K
Инженер-аппаратчик
$23.5K
ИТ-специалист
$20.1K
Юридический отдел
$64.1K
Инженер-механик
$86.5K
Инженер-оптик
$41.9K
Продуктовый дизайнер
$175K
Продуктовый менеджер
$65K
Менеджер проектов
$90.8K
Менеджер по разработке ПО
$177K
Технический менеджер программ
$52.7K
Технический писатель
$44K
UX-исследователь
$70.7K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

The highest paying role reported at Thales is Менеджер по разработке ПО at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $176,880. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Thales is $65,001.

