TDS Зарплаты

Зарплата TDS варьируется от $44,765 общей компенсации в год для Обслуживание клиентов в нижнем диапазоне до $140,700 для Продажи в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников TDS. Последнее обновление: 9/20/2025

$160K

Инженер-программист
Median $73K

Фулстек-разработчик

Бухгалтер
$70.2K
Обслуживание клиентов
$44.8K

Специалист по данным
$51.2K
Продажи
$141K
Венчурный капиталист
$56.7K
Часто задаваемые вопросы

The highest paying role reported at TDS is Продажи at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $140,700. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at TDS is $63,444.

