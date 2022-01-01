TDK Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата TDK варьируется от $15,672 общей компенсации в год для Специалист по данным в нижнем диапазоне до $256,275 для Инженер по материалам в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников TDK. Последнее обновление: 9/20/2025

$160K

Инженер-аппаратчик
Median $156K

ASIC-инженер

Инженер-программист
Median $166K

Инженер машинного обучения

Инженер-механик
Median $170K

Специалист по данным
$15.7K
ИТ-специалист
$122K
Инженер по материалам
$256K
Продуктовый дизайнер
$88.5K
Продуктовый менеджер
$106K
Менеджер проектов
$56.4K
Технический менеджер программ
$218K
Часто задаваемые вопросы

TDK最高薪職位是Инженер по материалам at the Common Range Average level，年度總薪酬為$256,275。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
TDK年度總薪酬中位數為$138,853。

