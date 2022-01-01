Справочник компаний
Standard Cognition
Работаете здесь? Заявить о своей компании

Standard Cognition Зарплаты

Диапазон зарплат Standard Cognition варьируется от $130,650 в общей компенсации в год для Специалист по данным на нижнем конце до $316,575 для Руководитель отдела разработки на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Standard Cognition. Последнее обновление: 8/19/2025

$160K

Получите оплату, а не используйте

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся повышения на $30K+ (иногда на $300K+).Получите переговоры по вашей зарплате или ваш рецензия резюме от настоящих экспертов — рекрутеров, которые занимаются этим ежедневно.

Инженер-программист
Median $190K
Специалист по данным
$131K
Руководитель отдела разработки
$317K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Ваша должность отсутствует?

Поиск всех зарплат на нашей странице компенсаций или добавьте вашу зарплату чтобы помочь разблокировать страницу.


График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
Options

В Standard Cognition Options подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% начисляется в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% начисляется в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% начисляется в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% начисляется в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

Есть вопрос? Спросите у сообщества.

Посетите сообщество Levels.fyi, чтобы взаимодействовать с сотрудниками различных компаний, получать советы по карьере и многое другое.

Посетить сейчас!

FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Standard Cognition, — это Руководитель отдела разработки at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $316,575. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Standard Cognition, составляет $190,000.

Рекомендуемые вакансии

    Не найдено рекомендуемых вакансий для Standard Cognition

Связанные компании

  • FireEye
  • Modern Health
  • TuSimple
  • Smule
  • PlanGrid
  • Посмотреть все компании ➜

Другие ресурсы