SRI International
SRI International Зарплаты

Зарплата SRI International варьируется от $100,667 общей компенсации в год для Инженер по аппаратному обеспечению в нижнем диапазоне до $271,350 для Менеджер технических программ в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников SRI International. Последнее обновление: 11/30/2025

Инженер по аппаратному обеспечению
P3 $101K
P5 $157K
Дата-сайентист
Median $150K
Программный инженер
Median $125K

Научный сотрудник

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
Биомедицинский инженер
$128K
Инженер-химик
$124K

Инженер-исследователь

Инженер-механик
$154K
Проектный менеджер
$196K
Менеджер технических программ
$271K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в SRI International — Менеджер технических программ at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $271,350. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в SRI International составляет $150,000.

Другие ресурсы

