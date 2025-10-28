Средняя общая компенсация Программный менеджер in United States в Sleep Number составляет от $123K до $172K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Sleep Number. Последнее обновление: 10/28/2025
Средняя общая компенсация
33%
ГОД 1
33%
ГОД 2
33%
ГОД 3
В Sleep Number RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:
