
Средняя общая компенсация Программный менеджер in United States в Sleep Number составляет от $123K до $172K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Sleep Number. Последнее обновление: 10/28/2025

Средняя общая компенсация

$132K - $156K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$123K$132K$156K$172K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

График вестинга

33%

ГОД 1

33%

ГОД 2

33%

ГОД 3

Тип акций
RSU

В Sleep Number RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 33% переходит в собственность в 1st-ГОД (33.00% ежегодно)

  • 33% переходит в собственность в 2nd-ГОД (33.00% ежегодно)

  • 33% переходит в собственность в 3rd-ГОД (33.00% ежегодно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный менеджер в Sleep Number in United States составляет $171,990 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Sleep Number для позиции Программный менеджер in United States составляет $123,480.

