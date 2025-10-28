Каталог компаний
Sleep Number
Sleep Number Продукт-менеджер Зарплаты

Средняя общая компенсация Продукт-менеджер in United States в Sleep Number составляет от $100K до $140K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Sleep Number. Последнее обновление: 10/28/2025

Средняя общая компенсация

$109K - $126K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$100K$109K$126K$140K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

График вестинга

33%

ГОД 1

33%

ГОД 2

33%

ГОД 3

Тип акций
RSU

В Sleep Number RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 33% переходит в собственность в 1st-ГОД (33.00% ежегодно)

  • 33% переходит в собственность в 2nd-ГОД (33.00% ежегодно)

  • 33% переходит в собственность в 3rd-ГОД (33.00% ежегодно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Продукт-менеджер в Sleep Number in United States составляет $140,420 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Sleep Number для позиции Продукт-менеджер in United States составляет $100,300.

