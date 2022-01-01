Справочник компаний
Silicon Labs
Silicon Labs Зарплаты

Диапазон зарплат Silicon Labs варьируется от $50,868 в общей компенсации в год для Руководитель отдела разработки на нижнем конце до $301,500 для Технический руководитель программы на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Silicon Labs. Последнее обновление: 8/25/2025

$160K

Инженер-программист
Median $135K
Инженер по аппаратному обеспечению
Median $150K

Инженер ASIC

Развитие бизнеса
$194K

Специалист по информационным технологиям
$94.5K
Дизайнер продукта
$89.7K
Менеджер по продукту
$146K
Руководитель проекта
$221K
Продажи
$102K
Аналитик по кибербезопасности
$165K
Руководитель отдела разработки
$50.9K
Технический руководитель программы
$302K
График вестинга

33%

ГОД 1

33%

ГОД 2

33%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В Silicon Labs RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 33% начисляется в 1st-ГОД (33.00% ежегодно)

  • 33% начисляется в 2nd-ГОД (33.00% ежегодно)

  • 33% начисляется в 3rd-ГОД (33.00% ежегодно)

FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Silicon Labs, — это Технический руководитель программы at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $301,500. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Silicon Labs, составляет $145,725.

