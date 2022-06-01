Каталог компаний
SHL
SHL Зарплаты

Зарплата SHL варьируется от $17,555 общей компенсации в год для Инженер-программист in India в нижнем диапазоне до $248,750 для Маркетинг in United States в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников SHL. Последнее обновление: 9/19/2025

$160K

Инженер-программист
Median $17.6K
Менеджер по разработке ПО
Median $60.7K
Маркетинг
$249K

Продуктовый менеджер
$47.7K
Продажи
$42.3K
Часто задаваемые вопросы

The highest paying role reported at SHL is Маркетинг at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $248,750. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at SHL is $47,739.

