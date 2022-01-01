Каталог компаний
Replicated
Replicated Зарплаты

Зарплата Replicated варьируется от $170,000 общей компенсации в год для Инженер-программист в нижнем диапазоне до $245,000 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Replicated. Последнее обновление: 10/24/2025

Инженер-программист
Median $170K
Инженер по продажам
$216K
Менеджер по разработке ПО
$245K

Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
Options

В Replicated Options подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (1.04% за период)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (1.04% за период)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (1.04% за период)

Есть вопрос? Спросите у сообщества.

Посетите сообщество Levels.fyi, чтобы общаться с сотрудниками из разных компаний, получать советы по карьере и многое другое.

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Replicated — Менеджер по разработке ПО at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $245,000. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Replicated составляет $215,761.

