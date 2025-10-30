Компенсация Программный инженер in United States в Remitly составляет от $163K за year для L1 до $412K за year для L5. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $225K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Remitly. Последнее обновление: 10/30/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L1
$163K
$125K
$31.7K
$6.4K
L2
$232K
$152K
$69K
$11K
L3
$352K
$202K
$143K
$7.3K
L4
$238K
$150K
$82.5K
$5K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Remitly RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)
Включенные должностиПредложить новую должность