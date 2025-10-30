Remitly Программный инженер Зарплаты

Компенсация Программный инженер in United States в Remitly составляет от $163K за year для L1 до $412K за year для L5. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $225K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Remitly. Последнее обновление: 10/30/2025

Средняя Компенсация по Уровень Добавить данные Сравнить уровни

Название уровня Общая сумма Базовая Акции (/yr) Премия L1 Software Engineer I ( Начальный уровень ) $163K $125K $31.7K $6.4K L2 Software Engineer II $232K $152K $69K $11K L3 Senior Software Engineer $352K $202K $143K $7.3K L4 Staff Software Engineer $238K $150K $82.5K $5K Посмотреть 1 Больше уровней

+ $58K + $89K + $20K + $35K + $22K Don't get lowballed

Последние данные о зарплатах

​ Фильтр таблицы Подписаться Добавить Добавить зарплату Добавить компенсацию

Компания Местоположение | Дата Название уровня Тег Опыт работы (лет) Общий / В компании Общая компенсация ( USD ) Оклад | Акции (год) | Премия Данные о зарплатах не найдены Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

HR / Рекрутинг? Создайте интерактивное предложение

График вестинга Основной 25 % ГОД 1 25 % ГОД 2 25 % ГОД 3 25 % ГОД 4 Тип акций RSU В Remitly RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга: 25 % переходит в собственность в 1st - ГОД ( 25.00 % ежегодно )

25 % переходит в собственность в 2nd - ГОД ( 6.25 % ежеквартально )

25 % переходит в собственность в 3rd - ГОД ( 6.25 % ежеквартально )

25 % переходит в собственность в 4th - ГОД ( 6.25 % ежеквартально )

Какой график вестинга в Remitly ?

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту Подписаться на проверенные Программный инженер предложения . Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше → Введите ваш email Введите ваш email Подписаться Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Включенные должности Предложить новую должность