Remitly Дата-сайентист Зарплаты

Компенсация Дата-сайентист in United Kingdom в Remitly составляет от £116K за year для L1 до £189K за year для L3. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Remitly. Последнее обновление: 10/30/2025

Средняя общая компенсация £97.7K - £116K United Kingdom Типичный диапазон Возможный диапазон £90.2K £97.7K £116K £123K Типичный диапазон Возможный диапазон

Средняя Компенсация по Уровень Добавить данные Сравнить уровни

Название уровня Общая сумма Базовая Акции (/yr) Премия L1 Data Scientist I £116K £90.7K £23.2K £1.7K L2 Data Scientist II £ -- £ -- £ -- £ -- L3 Senior Data Scientist £189K £115K £73.7K £0 L4 Staff Data Scientist £ -- £ -- £ -- £ -- Посмотреть 1 Больше уровней

+ £43.8K + £67.3K + £15.1K + £26.5K + £16.6K Don't get lowballed

График вестинга Основной 25 % ГОД 1 25 % ГОД 2 25 % ГОД 3 25 % ГОД 4 Тип акций RSU В Remitly RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга: 25 % переходит в собственность в 1st - ГОД ( 25.00 % ежегодно )

25 % переходит в собственность в 2nd - ГОД ( 6.25 % ежеквартально )

25 % переходит в собственность в 3rd - ГОД ( 6.25 % ежеквартально )

25 % переходит в собственность в 4th - ГОД ( 6.25 % ежеквартально )

Какой график вестинга в Remitly ?

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту Подписаться на проверенные Дата-сайентист предложения . Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше → Введите ваш email Введите ваш email Подписаться Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.