Компенсация Дата-сайентист in United Kingdom в Remitly составляет от £116K за year для L1 до £189K за year для L3. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Remitly. Последнее обновление: 10/30/2025
Средняя общая компенсация
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L1
£116K
£90.7K
£23.2K
£1.7K
L2
£ --
£ --
£ --
£ --
L3
£189K
£115K
£73.7K
£0
L4
£ --
£ --
£ --
£ --
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Remitly RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)