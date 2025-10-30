Каталог компаний
Remitly
Remitly Дата-сайентист Зарплаты

Компенсация Дата-сайентист in United Kingdom в Remitly составляет от £116K за year для L1 до £189K за year для L3. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Remitly. Последнее обновление: 10/30/2025

Средняя общая компенсация

£97.7K - £116K
United Kingdom
Типичный диапазон
Возможный диапазон
£90.2K£97.7K£116K£123K
Типичный диапазон
Возможный диапазон
Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L1
Data Scientist I
£116K
£90.7K
£23.2K
£1.7K
L2
Data Scientist II
£ --
£ --
£ --
£ --
L3
Senior Data Scientist
£189K
£115K
£73.7K
£0
L4
Staff Data Scientist
£ --
£ --
£ --
£ --
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Remitly RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Дата-сайентист в Remitly in United Kingdom составляет £188,811 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Remitly для позиции Дата-сайентист in United Kingdom составляет £90,166.

