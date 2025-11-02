Каталог компаний
Pandora
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Продукт-менеджер

  • Все зарплаты Продукт-менеджер

Pandora Продукт-менеджер Зарплаты

Компенсация Продукт-менеджер in United States в Pandora составляет $206K за year для Senior Product Manager. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $220K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Pandora. Последнее обновление: 11/2/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Добавить данныеСравнить уровни
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Product Manager I
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Manager II
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Manager III
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Manager
$206K
$164K
$26.5K
$15.8K
Посмотреть 4 Больше уровней
Добавить данныеСравнить уровни
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии
Зарплаты стажеров

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Pandora RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)



Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Продукт-менеджер предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Продукт-менеджер в Pandora in United States составляет $290,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Pandora для позиции Продукт-менеджер in United States составляет $212,000.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Pandora не найдены

Похожие компании

  • One Medical
  • Yelp
  • Etsy
  • Grubhub
  • LendingClub
  • Все компании ➜

Другие ресурсы