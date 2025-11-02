Компенсация Продукт-менеджер in United States в Pandora составляет $206K за year для Senior Product Manager. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $220K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Pandora. Последнее обновление: 11/2/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Product Manager I
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Manager II
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Manager III
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Manager
$206K
$164K
$26.5K
$15.8K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Pandora RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)