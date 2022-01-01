OneTrust Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата OneTrust варьируется от $11,914 общей компенсации в год для Рекрутер в нижнем диапазоне до $323,000 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников OneTrust. Последнее обновление: 11/28/2025

Программный инженер
Median $190K
Менеджер по разработке ПО
Median $323K
Продукт-дизайнер
Median $100K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Бухгалтер
$69.7K
Корпоративное развитие
$232K
Обслуживание клиентов
$117K
Успех клиентов
$62.5K
IT-специалист
$72.9K
Консультант по управлению
$63.2K
Маркетинг
$224K
Маркетинговые операции
$90.5K
Проектный менеджер
Median $135K
Рекрутер
$11.9K
Продажи
$159K
Инженер по продажам
$121K
Технический менеджер по работе с клиентами
$97.5K
Менеджер технических программ
$112K
Венчурный капиталист
$62.3K
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
Options

В OneTrust Options подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в OneTrust — Менеджер по разработке ПО с годовой общей компенсацией $323,000. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в OneTrust составляет $106,218.

