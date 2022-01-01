Каталог компаний
Notion
Notion Зарплаты

Зарплата Notion варьируется от $53,499 общей компенсации в год для Продажи в нижнем диапазоне до $531,500 для Инженер-программист в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Notion. Последнее обновление: 10/23/2025

Инженер-программист
L1 $231K
L2 $334K
L3 $303K
L4 $532K

Фулстек-разработчик

Специалист по данным
Median $186K
Продуктовый дизайнер
Median $440K

Продуктовый менеджер
Median $395K
Бухгалтер
$90.5K
Менеджер бизнес-операций
$226K
Бизнес-аналитик
$196K
Go-To-Market Engineer
$289K
Управление персоналом
$70K
Маркетинг
$175K
Менеджер программ
$187K
Рекрутер
$209K
Продажи
$53.5K
Менеджер по разработке ПО
$128K
Общее вознаграждение
$186K
UX-исследователь
$170K
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Notion Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

10 years post-termination exercise window.

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Notion — Инженер-программист at the L4 level с годовой общей компенсацией $531,500. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Notion составляет $196,000.

