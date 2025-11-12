Каталог компаний
Lead Bank
Медианный компенсационный пакет Backend-разработчик in United States в Lead Bank составляет $193K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Lead Bank. Последнее обновление: 11/12/2025

Медианный пакет
company icon
Lead Bank
Software Engineer
Sunnyvale, CA
Общая сумма в год
$193K
Уровень
L4
Оклад
$185K
Stock (/yr)
$7.8K
Бонус
$0
Лет в компании
0 Лет
Лет опыта
4 Лет
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Backend-разработчик в Lead Bank in United States составляет $268,500 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Lead Bank для позиции Backend-разработчик in United States составляет $172,750.

