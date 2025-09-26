Каталог компаний
Jabil
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Инженер-аппаратчик

  • Все зарплаты Инженер-аппаратчик

Jabil Инженер-аппаратчик Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Инженер-аппаратчик in Taiwan в Jabil составляет NT$1.94M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Jabil. Последнее обновление: 9/26/2025

Медианный пакет
company icon
Jabil
Lead Design Engineer
Taipei, TP, Taiwan
Общая сумма в год
NT$1.94M
Уровень
4
Оклад
NT$1.94M
Stock (/yr)
NT$0
Бонус
NT$0
Лет в компании
2 Лет
Лет опыта
9 Лет
Какие карьерные уровни в Jabil?

NT$5.09M

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на NT$954K+ (иногда NT$9.54M+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии

Внести данные

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Инженер-аппаратчик предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Korkein ilmoitettu palkkaus Инженер-аппаратчик roolille yrityksessä Jabil in Taiwan on vuosittainen kokonaiskorvaus NT$2,256,190. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Jabil Инженер-аппаратчик roolille in Taiwan ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on NT$1,896,510.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Jabil не найдены

Похожие компании

  • Honeywell
  • BNY Mellon
  • Fortive
  • Halliburton
  • Omnicom Group
  • Все компании ➜

Другие ресурсы