iRhythm Зарплаты

Диапазон зарплат iRhythm варьируется от $124,375 в общей компенсации в год для Операционный маркетинг на нижнем конце до $357,700 для Руководитель отдела разработки на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. iRhythm. Последнее обновление: 8/19/2025

$160K

Инженер-программист
Median $211K
Бизнес-аналитик
$154K
Инженер по аппаратному обеспечению
$179K

Операционный маркетинг
$124K
Менеджер по продукту
$266K
Продажи
$199K
Руководитель отдела разработки
$358K
UX-исследователь
$153K
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В iRhythm RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% начисляется в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% начисляется в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% начисляется в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% начисляется в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)

FAQ

