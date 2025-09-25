Компенсация Архитектор решений in Canada в Instacart составляет CA$251K за year для L5. Медианный yearный компенсационный пакет in Canada составляет CA$188K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Instacart. Последнее обновление: 9/25/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L3
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L5
CA$251K
CA$181K
CA$67.9K
CA$1.8K
L6
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Instacart RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)
50%
ГОД 1
50%
ГОД 2
В Instacart RSUs подлежат 2-летнему графику вестинга:
50% переходит в собственность в 1st-ГОД (50.00% ежегодно)
50% переходит в собственность в 2nd-ГОД (12.50% ежеквартально)
