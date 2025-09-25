Каталог компаний
Instacart
Компенсация Архитектор решений in Canada в Instacart составляет CA$251K за year для L5. Медианный yearный компенсационный пакет in Canada составляет CA$188K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Instacart. Последнее обновление: 9/25/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L3
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L5
CA$251K
CA$181K
CA$67.9K
CA$1.8K
L6
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Посмотреть 3 Больше уровней
CA$226K

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Instacart RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)

50%

ГОД 1

50%

ГОД 2

Тип акций
RSU

В Instacart RSUs подлежат 2-летнему графику вестинга:

  • 50% переходит в собственность в 1st-ГОД (50.00% ежегодно)

  • 50% переходит в собственность в 2nd-ГОД (12.50% ежеквартально)



Включенные должности

Data Architect

Cloud Security Architect

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Архитектор решений в Instacart in Canada составляет CA$377,548 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Instacart для позиции Архитектор решений in Canada составляет CA$199,248.

