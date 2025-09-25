Каталог компаний
Instacart
  • Зарплаты
  • Менеджер программ

  • Все зарплаты Менеджер программ

Instacart Менеджер программ Зарплаты

Компенсация Менеджер программ in United States в Instacart составляет от $179K за year для L4 до $173K за year для L6. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $165K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Instacart. Последнее обновление: 9/25/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L3
Program Manager 1
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Program Manager 2
$179K
$129K
$49K
$1.5K
L5
Senior Program Manager 1
$166K
$145K
$21.3K
$0
L6
Senior Program Manager 2
$173K
$173K
$0
$0
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Instacart RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)

50%

ГОД 1

50%

ГОД 2

Тип акций
RSU

В Instacart RSUs подлежат 2-летнему графику вестинга:

  • 50% переходит в собственность в 1st-ГОД (50.00% ежегодно)

  • 50% переходит в собственность в 2nd-ГОД (12.50% ежеквартально)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Менеджер программ в Instacart in United States составляет $212,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Instacart для позиции Менеджер программ in United States составляет $160,000.

