Каталог компаний
Instacart
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Кадровые операции

  • Все зарплаты Кадровые операции

Instacart Кадровые операции Зарплаты

Средняя общая компенсация Кадровые операции в Instacart составляет от $85.1K до $124K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Instacart. Последнее обновление: 9/25/2025

Средняя общая компенсация

$97.7K - $111K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$85.1K$97.7K$111K$124K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Нам нужно всего 3 еще Кадровые операции заявок в Instacart чтобы разблокировать!

Пригласите друзей и коллег анонимно добавить информацию о зарплатах менее чем за 60 секунд. Больше данных означает лучшую аналитику для соискателей, таких как вы, и для всего нашего сообщества!

💰 Смотреть все Зарплаты

💪 Поделиться данными Ваша зарплата

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.


График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Instacart RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)

50%

ГОД 1

50%

ГОД 2

Тип акций
RSU

В Instacart RSUs подлежат 2-летнему графику вестинга:

  • 50% переходит в собственность в 1st-ГОД (50.00% ежегодно)

  • 50% переходит в собственность в 2nd-ГОД (12.50% ежеквартально)



Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Кадровые операции предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Instacart şirketindeki Кадровые операции pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $123,900 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Instacart şirketinde Кадровые операции rolü için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $85,050 tutarındadır.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Instacart не найдены

Похожие компании

  • Cruise
  • CloudKitchens
  • Seesaw
  • Gemini
  • Patreon
  • Все компании ➜

Другие ресурсы