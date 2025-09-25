Компенсация Финансовый аналитик in United States в Instacart составляет $210K за year для L5. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Instacart. Последнее обновление: 9/25/2025
Средняя общая компенсация
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$210K
$165K
$45K
$0
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Instacart RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)
50%
ГОД 1
50%
ГОД 2
В Instacart RSUs подлежат 2-летнему графику вестинга:
50% переходит в собственность в 1st-ГОД (50.00% ежегодно)
50% переходит в собственность в 2nd-ГОД (12.50% ежеквартально)