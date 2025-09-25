Каталог компаний
Компенсация Финансовый аналитик in United States в Instacart составляет $210K за year для L5. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Instacart. Последнее обновление: 9/25/2025

Средняя общая компенсация

$179K - $209K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$166K$179K$209K$232K
Типичный диапазон
Возможный диапазон
Средняя Компенсация по Уровень
Добавить данныеСравнить уровни
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L3
Financial Analyst 1
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Financial Analyst 2
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
Senior Financial Analyst 1
$210K
$165K
$45K
$0
L6
Senior Financial Analyst 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Посмотреть 3 Больше уровней
Добавить данныеСравнить уровни

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Instacart RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)

50%

ГОД 1

50%

ГОД 2

Тип акций
RSU

В Instacart RSUs подлежат 2-летнему графику вестинга:

  • 50% переходит в собственность в 1st-ГОД (50.00% ежегодно)

  • 50% переходит в собственность в 2nd-ГОД (12.50% ежеквартально)



Часто задаваемые вопросы

Kifurushi cha mshahara kinacholipa zaidi kilichoripotiwa kwa Финансовый аналитик katika Instacart in United States kinakaa kwenye ujira wa jumla wa kila mwaka wa $232,050. Hii ni pamoja na mshahara wa msingi pamoja na fidia yoyote ya hisa na bonasi.
Ujira wa kati wa jumla wa kila mwaka ulioripotiwa katika Instacart kwa jukumu la Финансовый аналитик in United States ni $165,750.

Другие ресурсы