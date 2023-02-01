Справочник компаний
InnoPeak Technology
InnoPeak Technology Зарплаты

Диапазон зарплат InnoPeak Technology варьируется от $93,132 в общей компенсации в год для Менеджер по продукту на нижнем конце до $265,000 для Инженер-программист на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. InnoPeak Technology. Последнее обновление: 8/23/2025

$160K

Инженер-программист
Median $265K
Специалист по данным
$237K
Инженер по аппаратному обеспечению
$165K

Юридический отдел
$221K
Дизайнер продукта
$109K
Менеджер по продукту
$93.1K
FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в InnoPeak Technology, — это Инженер-программист с годовой общей компенсацией $265,000. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в InnoPeak Technology, составляет $192,960.

