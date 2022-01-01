iCIMS Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата iCIMS варьируется от $79,600 общей компенсации в год для Рекрутер в нижнем диапазоне до $178,000 для Инженер-программист в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников iCIMS. Последнее обновление: 10/17/2025

Инженер-программист
Software Engineer $106K
Senior Software Engineer $125K
Principal Software Engineer $178K

Фулстек-разработчик

Продуктовый дизайнер
Median $110K
Менеджер по разработке ПО
Median $160K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Специалист по данным
$102K
Продуктовый менеджер
$130K
Рекрутер
$79.6K
Технический менеджер программ
$153K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в iCIMS — Инженер-программист at the Principal Software Engineer level с годовой общей компенсацией $178,000. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в iCIMS составляет $124,950.

Другие ресурсы