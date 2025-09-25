Каталог компаний
HERE Technologies
HERE Technologies Инженер-программист Зарплаты

Компенсация Инженер-программист in India в HERE Technologies составляет от ₹3.69M за year для L5 до ₹5.61M за year для L9. Медианный yearный компенсационный пакет in India составляет ₹2.2M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах HERE Technologies. Последнее обновление: 9/25/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L5
Software Engineer I(Начальный уровень)
₹3.69M
₹3.69M
₹0
₹0
L6
Software Engineer II
₹1.68M
₹1.65M
₹0
₹26.3K
L7
Senior Engineer
₹2.43M
₹2.34M
₹0
₹94.2K
L8
Lead Engineer
₹3.76M
₹3.49M
₹10.9K
₹261K
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Зарплаты стажеров

Какие карьерные уровни в HERE Technologies?

Включенные должности

Бэкенд-разработчик

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в HERE Technologies in India составляет ₹5,606,004 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в HERE Technologies для позиции Инженер-программист in India составляет ₹2,127,826.

