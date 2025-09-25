Компенсация Инженер-программист in India в HERE Technologies составляет от ₹3.69M за year для L5 до ₹5.61M за year для L9. Медианный yearный компенсационный пакет in India составляет ₹2.2M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах HERE Technologies. Последнее обновление: 9/25/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L5
₹3.69M
₹3.69M
₹0
₹0
L6
₹1.68M
₹1.65M
₹0
₹26.3K
L7
₹2.43M
₹2.34M
₹0
₹94.2K
L8
₹3.76M
₹3.49M
₹10.9K
₹261K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Включенные должностиПредложить новую должность