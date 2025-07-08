Каталог компаний
Haus
Haus Зарплаты

Зарплата Haus варьируется от $140,700 общей компенсации в год для Программный инженер в нижнем диапазоне до $199,000 для Операции по доходам в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Haus. Последнее обновление: 11/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Операции по доходам
$199K
Программный инженер
$141K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Haus — Операции по доходам at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $199,000. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Haus составляет $169,850.

