Компенсация Бизнес-аналитик in United States в Gusto составляет $160K за year для L3. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Gusto. Последнее обновление: 12/1/2025
Средняя общая компенсация
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$160K
$140K
$20K
$0
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
20%
ГОД 1
20%
ГОД 2
20%
ГОД 3
20%
ГОД 4
20%
ГОД 5
В Gusto Options подлежат 5-летнему графику вестинга:
20% переходит в собственность в 1st-ГОД (20.00% ежегодно)
20% переходит в собственность в 2nd-ГОД (1.67% ежемесячно)
20% переходит в собственность в 3rd-ГОД (1.67% ежемесячно)
20% переходит в собственность в 4th-ГОД (1.67% ежемесячно)
20% переходит в собственность в 5th-ГОД (1.67% ежемесячно)
10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Gusto Options подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)
10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.
